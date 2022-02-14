Боеприпасы времен войны уничтожили в Крымском районе Кубани

Снаряды перенесли в карьер, где позже уничтожили Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны уничтожили в Крымском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Два 76-мм артиллерийских снаряда со следами коррозии обнаружили на берегу реку Шибик около хутора Новоукраинского. Боеприпасы перенесли в карьер, где позже сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН Росгвардии уничтожили их.

- Напоминаем, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо сообщить в правоохранительные органы. Нельзя производить самостоятельные манипуляции с предметом, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать и переносить, - напомнили в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.