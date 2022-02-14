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Общество14 февраля 2022 12:47

Краснодар и Сочи вошли в рейтинг самых романтичных городов России

Здесь оказалось проще встретить вторую половинку
Ангелина НАЗАРЧУК
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Исследование сервиса Работа.ру, приуроченное к 14 февраля, помогло экспертам определить подходящие города для романтических встреч. В рейтинг вошли Сочи и Краснодар.

-В опросе приняли участие не менее 7000 человек со всех регионов страны, - отметили эксперты.

Первые два места в списке самых подходящих городов для свиданий заняли Санкт-Петербург, Москва. Третье досталось Сочи. Далее идут Ялта и Калининград. Шестым в рейтинге оказался Краснодар. После кубанской столицы расположились Казань, Севастополь и Екатеринбург.

Сочи, занявший третье место в списке, привлек жителей страны близостью к морю, природой и парками. А Краснодар – красотой улиц, парков и скверов.

Следует отметить, 30% опрошенных уверены в том, что город не играет роли для романтики.

Напомним, ранее Краснодар и Сочи вошли в рейтинг городов, где можно познакомиться со второй половинкой. А почти четверть россиян хотят провести пенсию в Краснодаре.