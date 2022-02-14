Вальс на сноубордах в честь дня влюбленных исполнили инструкторы курорта «Роза Хутор»

Инструкторы с легкостью закружились в вальсе на снегу Фото: кадр из видео

Вальс на сноубордах исполнили инструкторы курорта «Роза Хутор» в Сочи. Фрирайдеры станцевали на горном склоне в честь Дня влюбленных. Видео с волшебным вальсом появилось в социальных сетях.

Две пары уверенно закружились в танце, несмотря на сложность исполнения на непривычном "паркете".

- Желаем вам взаимной любви и множества моментов радости в каждом дне, - поздравили с Днем всех влюбленных в пресс-службе курорта «Роза Хутор» в соцсети Instagram.