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Общество14 февраля 2022 12:47

Вальс на сноубордах в честь дня влюбленных исполнили инструкторы курорта «Роза Хутор»

Фрирайдеры с легкостью исполнили танец на снежном покрове
Светлана ОВДЕЙ
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Инструкторы с легкостью закружились в вальсе на снегу Фото: кадр из видео

Инструкторы с легкостью закружились в вальсе на снегу Фото: кадр из видео

Вальс на сноубордах исполнили инструкторы курорта «Роза Хутор» в Сочи. Фрирайдеры станцевали на горном склоне в честь Дня влюбленных. Видео с волшебным вальсом появилось в социальных сетях.

Две пары уверенно закружились в танце, несмотря на сложность исполнения на непривычном "паркете".

- Желаем вам взаимной любви и множества моментов радости в каждом дне, - поздравили с Днем всех влюбленных в пресс-службе курорта «Роза Хутор» в соцсети Instagram.