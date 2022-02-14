В Адыгее за сутки COVID-19 заболели 555 человек, скончались – двое

Последние новости по коронавирусу в Адыгее

По данным на 14 февраля, общее число заболевших в Адыгее на 14 февраля составило 36877 человек. За сутки заболели 555 человек, двое – скончались.

- В Республике Адыгея скончались двое мужчин из Майкопского и Тахтамукайского районов. Причины смерти подтверждены лабораторными исследованиями, - сообщили в региональном оперштабе.

Общее число умерших в результате пандемии коронавируса в Адыгее достигло 853 человека. Всего на лечении в настоящее время находятся 6352 человека.