Движение автомобилистов ограничат 16 февраля на трех дорожных участках Краснодара

Движение ограничат с 7:00 до 15:00 16 февраля Фото: krd.ru

Об ограничении движения в центре города предупреждают водителей Краснодара. Здесь 16 февраля временно перекроют три участка для проведения краевого мероприятия - конференции регионального отделения «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, проезд ограничат по улице им. Пушкина - от Рашпилевской до Красной, по улице Рашпилевской — от Советской до им. Пушкина. Временно будет перекрыт и участок на Пушкинской площади. Изменения введут с 07:00 16 февраля, в 15:00 движение восстановится.

- На участках организуют стоянку для автомобилей гостей и участников мероприятия. Освобождение дороги и площади от транспорта начнется 15 февраля с 22:00. На месте будут дежурить сотрудники ДПС, - дополнили в пресс-службе администрации Краснодара.