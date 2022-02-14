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Общество14 февраля 2022 13:31

На Кубани будут судить мошенников с поставками интерактивного оборудования в школы

Ущерб составил более 200 млн рублей
Светлана ОВДЕЙ
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Ущерб составил более 200 млн рублей Фото из архива КП

Ущерб составил более 200 млн рублей Фото из архива КП

На Кубани будут судить мошенников с поставками интерактивного оборудования в школы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Установлено, что два жителя Краснодара и Москвы заключили контракты на поставку оборудования со школами региона. Сотрудничество ранее одобрили в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики.

С 2019 по 2020 год мошенники поставили оборудование, которое не соответствовало контракту. Они подменили технику на некачественный и не подходящий по госстандартам товар. Ущерб составил более 200 миллионов рублей.

Имущество обвиняемых на более чем 178 миллионов рублей арестовали.

- На период следствия двоим обвиняемым была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, их сообщнице - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.