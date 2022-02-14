В Сочи задержали 46-летнего мужчину из-за ложного сообщения о минировании остановки

Гражданину грозит наказание в виде лишения свободы до 3 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 февраля гражданин заявил полицейским о минировании общественной остановки. К указанному адресу немедленно выдвинулись экстренные службы. На месте происшествия взрывчатых веществ найдено не было. После чего правоохранительные органы выяснили личность подозреваемого мужчины.

Сотрудники полиции установили, что 46-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии. Свой поступок гражданин совершил из хулиганских побуждений.

- На период производства дознания мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - заявили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В данный момент отделом дознания УВД возбуждено уголовное дело. Гражданину грозит наказание в виде ограничения свободы до 3 лет.