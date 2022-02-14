Орден Красной звезды передан на вечное хранение в музей Адыгеи

Увидеть орден теперь могут все желающие. Фото: СУ СК по Адыгее.

В краеведческий музей поселка Энем Республики Адыгея передан на вечное хранение Орден Красной Звезды. Награда была найдена в октябре 2021 года среди старых советских значков и открыток при инвентаризации экспонатов одного из музеев Республики Адыгея.

- Орденом был награжден младший сержант Данилов Николай Васильевич, рожденный в 1909 году и являющийся уроженцем станицы Григорьевской Краснодарского края, - сообщают «КП» - Кубань» в следственном комитете по Республике Адыгея. - После окончания войны он проживал в поселке Энем Республики Адыгея и похоронен там же.

Так как найти родственников ветерана не удалось, было решено передать награду на вечное хранение в местный музей. Увидеть орден теперь могут все желающие.