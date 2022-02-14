Евгений Лапин Фото: s-kub.ru

Умер новороссийский журналист Евгений Лапин. Его не стало на 62-м году жизни. О смерти Евгения Лапина сообщили в Союзе журналистов Кубани.

Евгений Лапин работал в издании «Новороссийский рабочий» с 2003 года. До этого он преподавал математику в морской академии и был внештатным автором.

Большинство работ публиковались в спортивном разделе «Стадион». Почти в каждом выпуске Евгений Лапин помещал рассказ о воспитаннике новороссийского спорта – чемпионе разного уровня, в том числе и о тренерах. Так, организаторы Олимпиады в Сочи-2014 доверили журналисту пронести факел с олимпийским огнем по улицам Новороссийска. Неоднократно коллеги называли его лучшим спортивным журналистом года.

- Еще не пришло время, чтобы в полной мере оценить масштаб личности ушедшего от нас друга. Размах его деятельности по изучению и популяризации истории родного города еще предстоит осознать. Но уже сегодня очевидно, что он огромен, - написал об утрате главный редактор «Новороссийского рабочего» Владимир Бурлаков.

Евгению Лапину был 61 год.