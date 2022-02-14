Мужчина скончался при погружении Фото: epp.genproc.gov.ru

Уголовное дело о гибели дайвера в море под Анапой направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Трагедия произошла в июле 2021 года в станице Благовещенской. 71-летний мужчина воспользовался услугами дайвинг-клуба «Звезда» на пляже Бугазской косы. При погружении группы под воду на глубине в 11 метров ему стало плохо – вода попала в дыхательные пути, позже мужчина скончался.

После возбуждения уголовного дела прокуратура назначила проверку. В работе клуба обнаружили ряд нарушений.

- В качестве руководителя погружений индивидуальный предприниматель привлек мужчину без квалификации и навыков подводных погружений. Сотрудник проводил инструктаж и фотосъемку под водой, а также подбирал плавательное оборудование. Оказываемые услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья, так как проводились с нарушениями стандартов, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя и сотрудника направили для рассмотрения в суд.