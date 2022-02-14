Сборная Краснодарского края выиграла первенство страны по легкой атлетике

Сборная Кубани выиграла первенство страны по легкой атлетике Фото: пресс-служба краевой администрации

Сборная Краснодарского края выиграла первенство России по легкой атлетике. Кубанские спортсмены успешно выступили на соревнованиях, проходивших в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В состав сборной края вошли 22 человека. Так, золото в прыжках в длину и в тройном прыжке завоевала сочинка Елизавета Петрова, в спринте на дистанциях на 60 и 200 метров - Матвей Герасимов из Краснодара. Всего сборная Кубани забрала семь золотых, три серебряных и четыре бронзовые награды.

В общекомандном зачете спортсмены края заняли первое место, опередив сборные Санкт-Петербурга и Челябинской области.

- В крае работает 65 отделений по легкой атлетике, более 6 тысяч человек имеют массовые разряды. В состав сборной команды страны по легкой атлетике с 2017 года входят 89 спортсменов края. Легкоатлеты Кубани регулярно выступают на всероссийских соревнованиях. За 2021 год спортсмены завоевали 162 медали на международных и всероссийских соревнованиях, - отметил в поздравлении сборной Кубани вице-губернатор Александр Власов.