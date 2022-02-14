В Сочинском вольере впервые родились 5 кабанят в январе

Неожиданное появление на свет полосатых поросят Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

В Кавказском заповеднике самка и самец пополнили свое потомство на 5 полосатых поросят. Работники экоцентра «Лаура» отметили, что такого никогда не было. По традиции кабанихи рожают в весенний период.

Ранее был случай, когда роды у самки начались в феврале. Последние похожие роды были 21 февраля. Но впервые поросята появились на свет в январе, особенно с непривычными для региона заморозками. Отметим, холода и снег никак не повлияли на кабанчиков.

Руководитель заповедника Наталия Требоганова рассказала, какие факторы могли повлиять на такое раннее появление малышей.

- Главный из них состоит в том, что самка и самец содержатся в одном вольере, - пояснила Наталья Требоганова. - Отдельно стоит отметить, что животным представлена кормовая база.

Кабанам также не надо тратить энергию на добычу еды. По словам Натальи Требогановой, у кабанов есть все условия, чтобы активно размножаться в любое время года.

Отметим, 5 новорожденных кабанчиков посетитель может уже увидеть в вольере.