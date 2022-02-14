На обновление инфраструктуры Сочи направят 139 млрд рублей

До 2030 года на обновление инфраструктуры в Сочи направят порядка 139 млрд рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи разработали план обновления инфраструктуры. Реновация коснется сетей водоотведения, водоснабжения, очистных сооружений, а также канализационных коллекторов. На эти работы будет направлено 139 млрд рублей. Средства будут выделяться поэтапно в течение семи лет. Ожидается, что к 2030 году работы будут завершены.

– В прошлом году правительство страны утвердило масштабную программу комплексного развития Сочи до 2030 года. Все мероприятия по обновлению инфраструктуры должны быть учтены разработчиками Генплана, – рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также в Генплане курорта будут отображены системы новых сетей электро- и теплоснабжения. Это нужно сделать заранее, что избежать застройки участков, необходимых для коммунальной инфраструктуры.