К сервису путешествий по России присоединились около 200 туристических объектов Кубани

Около 200 объектов туриндустрии Кубани присоединились к сервису путешествий по России. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Около 200 объектов туристической индустрии Краснодарского края присоединились к маркетплейсу Russpass. Сервис путешествий по России сотрудничает с отечественными туристическими агентствами, экскурсионными бюро, отелями и ресторанами. Путешественник может на сайте выбрать понравившееся ему предложение и расплатиться рублями, долларами или евро.

- С помощью сервиса Ruspass жители могут спланировать, сформировать и оплатить путешествие по России. Купленный билет сохранится в личном кабинете пользователя. Для заселения в отель его можно показать на экране мобильного телефона, - рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Сервис работает на трех языках: английском, испанском и русском. Весной в Москве при поддержке трэвел-маркетплейсе пройдет презентация курортов Краснодарского края.