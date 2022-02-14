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Общество14 февраля 2022 16:10

К сервису путешествий по России присоединились около 200 туристических объектов Кубани

На крупном трэвел-маркетплейсе можно выбрать гостиницу или тур и оплатить банковской картой
Евгения ХАЛИКОВА
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Около 200 объектов туриндустрии Кубани присоединились к сервису путешествий по России. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Около 200 объектов туриндустрии Кубани присоединились к сервису путешествий по России. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Около 200 объектов туристической индустрии Краснодарского края присоединились к маркетплейсу Russpass. Сервис путешествий по России сотрудничает с отечественными туристическими агентствами, экскурсионными бюро, отелями и ресторанами. Путешественник может на сайте выбрать понравившееся ему предложение и расплатиться рублями, долларами или евро.

- С помощью сервиса Ruspass жители могут спланировать, сформировать и оплатить путешествие по России. Купленный билет сохранится в личном кабинете пользователя. Для заселения в отель его можно показать на экране мобильного телефона, - рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Сервис работает на трех языках: английском, испанском и русском. Весной в Москве при поддержке трэвел-маркетплейсе пройдет презентация курортов Краснодарского края.