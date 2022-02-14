В Краснодаре задержали грабителя, нападавшего на женщин в лифтах

Нападения на женщин попали на камеру видеонаблюдения. Фото: скриншот видео

Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции задержали мужчину, которого подозревают в нападении на женщин в лифтах. Оба нападения произошли 14 февраля на улицах Калинина и Российской краевого центра. По описаниям пострадавших женщин полицейские поняли, что действовал один и тот же преступник. Мужчина пытался скрыть лицо маской, но жертвы смогли разглядеть шрам на лице. Это особая примета и помогла следователям.

- Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции задержали подозреваемого в совершении двух разбойных нападений в городе Краснодаре. Задержан 30-летний уроженец Челябинской области, ранее неоднократно судимый за грабежи и разбои, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Примечательно, что мужчина только день назад приехал из Челябинской области в Краснодар. Сейчас с задержанным проводятся следственные мероприятия.