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Общество14 февраля 2022 16:36

В Сочи цены на квартиры вторичного рынка выросли на 80%

Средняя стоимость квадратного метра достигла отметки в 230 тысяч рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
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На первичном рынке средняя стоимость за квадратный метр дошла до отметки в 260,1 тысячу рублей

На первичном рынке средняя стоимость за квадратный метр дошла до отметки в 260,1 тысячу рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За год – с января 2021 года по январь 2022 года – средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Сочи выросла на 76,1%. На первичном рынке средняя стоимость за квадратный метр выросла на 42,3%, дойдя до отметки в 260,1 тысячи рублей.

Эксперт рынка недвижимости Кирилл Флутков рассказал о главных трендах рынка Сочи.

– В 2022 году будет больше расти первичный рынок, - заявил Кирилл Флутков. - Вторичный рынок более честно реагируют на рыночную обстановку.

По словам эксперта, на сегодняшний день именно потенциальные покупатели начинают диктовать условия. Сейчас собственники объектов готовы принимать условия клиентов и обсуждать все нюансы сделки.

Напомним, в 2021 году на вторичном рынке Сочи продавцы меняли цены на свои объекты по два раза в день. Это объяснялось быстрым ростом цен на первичку.