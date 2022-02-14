Фото минкульт РА

Адыгея участвует в проекте «Вышитая карта России». Его суть заключается в том, чтобы создать единое полотно, в точности повторяющее карту России.

– Акцию запустило правительство Чувашской Республики. Проект приурочен к Году культурного наследия народов России и призван поддержать народные промыслы, – сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» минкульт Адыгеи. - По задумке каждый фрагмент карты отразит своеобразие конкретного региона, характерные узоры и техники.

В январе организаторы акции выслали лекала, по которым участники из каждого региона должны создать свою часть полотна. Окончательную работу можно будет увидеть начиная с 12 июня в Чебоксарах. Завершится акция 12 декабря в Москве.

Суть проекта заключается в том, чтобы создать единое полотно, в точности повторяющее карту России. – Акцию запустило правительство Чувашской Республики. Проект приурочен к Году культурного наследия народов России и призван поддержать народные промыслы. По задумке, каждый фрагмент карты отразит своеобразие конкретного региона, характерные узоры и техники, – сообщает Минкульт РА В январе организаторы акции выслали лекала, по которым участники из каждого региона должны создать свою часть полотна. Основная работа будет идти до свита, а окончательную работу можно будет увидеть начиная с 12 июня в Чебоксарах. Завершится акция 12 декабря в Москве.