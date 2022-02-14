В феврале 2022 года 5 молодых семей Тимашевска получили субсидии на приобретение жилья

Принять участие в программе могут семьи из Тимашевска, признанные нуждающимися и возраст членов которых не более 35 лет.

В Тимашевске исполняется федеральная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». С начала 2022 года 5 молодых семей получили государственную поддержку в виде субсидии на покупку или строительство жилья. Финансирование мероприятия осуществляется за счет софинансирования федерального, краевого и местного бюджетов.

– Мы замечаем положительную динамику в реализации программы. Общий объем выданных семьям средств с начала этого года составил более 6 миллионов рублей. В ближайшее время еще несколько молодых семей получат субсидии. В прошлом году финансовую поддержку получили четыре семьи на сумму более 3 миллионов. Самое главное – это то, что очередь движется, – сказал мэр Тимашевска Николай Панин.

Принять участие в программе могут семьи из Тимашевска, признанные нуждающимися и возраст членов которых не более 35 лет. Также необходимо иметь подтвержденную платежеспособность.

Социальной политике в отношении семей мэрия Тимашевска уделяет особое внимание. В 2021 году администрация сформировала более 300 земельных участков в развивающемся микрорайоне для выдачи многодетным семьям. В ближайшее время первые заявители получат право собственности на земельные участки.