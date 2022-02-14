В Генплане Сочи оползневые участки будут отмечаться как закрытые для застройки

Вениамин Кондратьев поручил отразить в Генплане Сочи опасные оползневые участки для исключения их застройки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Генплане Сочи появятся новые пункты. Губернатор Краснодарского края предложили включить в градостроительный документ оползневые участки, чтобы предотвратить их застройку. Сейчас на курорте 228 таких опасных мест. Поводом для введения подобных мер стала ситуация с жилым домом на улице Дорога на Большом Ахуне в Хостинском районе курорта.

– В субботу вечером под жилой пятиэтажкой просел грунт, а по зданию пошли трещины. Пришлось эвакуировать 49 человек, проживающих в двух подъездах, наиболее пострадавших от подвижек грунта. Подобные ситуации недопустимы. Сейчас в городе идет разработка Генплана. В нем необходимо отразить все опасные оползневые участки, чтобы предотвратить новое строительство, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

За последние пару лет в Сочи были отремонтированы и укреплены 11 оползневых участков, идущих вдоль автомобильных дорог. На эти работы было выделено более 700 млн рублей. В ближайшее время на курорте будут обследованы еще 2,5 тысячи подпорных стен, большая часть из которых появилась еще в советское время.