В Краснодаре уличным художникам могут разрешить рисовать на трансформаторных будках

Авторам незаконных граффити администрация Краснодара будет предъявлять иски о возмещении ущерба. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре планируют разработать алгоритм взаимодействия с полицией для наказания уличных художников-вандалов. Как объяснили в администрации города, в планах получать выплаты не только за порчу муниципального имущества, но и в судебном порядке привлекать нарушителей к возмещению причиненного ущерба.

— Незаконный стрит-арт на фасадах и заборах — это нарушение Правил благоустройства Краснодара. То, как выглядит город сейчас - не соответствует статусу краевой столицы. Однако системное привлечение к ответственности за незаконные надписи на фасадах и заборах, которые уродуют город, до сих пор не налажено, - дал указание мэр краевого центра Андрей Алексеенко.

Но для того чтобы привлечь нарушителей к судебной ответственности, необходимо установить его личность. Если же вандал будет пойман за руку, то ему грозят иски за умышленные уничтожение или повреждение имущества, вандализм или мелкое хулиганство.

Чтобы отвадить граффитистов от порчи городских фасадов, в мэрии решили предложить им альтернативу – выделить трансформаторные будки в качестве дополнительных площадок для стрит-арта.