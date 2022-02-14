В Краснодаре отремонтировали 1 800 кв. метров дорог

В Краснодаре ямочный ремонт выполнили на 1 800 кв. метрах дорог. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре продолжается ямочный ремонт на участках дорог, наиболее пострадавших от снегопада и низких температур. Уже отремонтированы 1 800 кв. метров дорожного полотна. Всего же до марта текущего года дорожники планируют привести в порядок 15 тыс. кв. метров краснодарских дорог, если не помешают прогнозы погоды.

- Действующее законодательство запрещает работать с асфальтобетонными смесями при температуре ниже пяти градусов. Поэтому бригады смогли полноценно приступить к работе при наступлении благоприятных погодных условий. На 11 участках ремонт уже выполнен, ещё на трёх работы идут, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Сейчас бригады работают на улицах Новороссийской, Ставропольской и на Ростовском шоссе. Работы на участках по улицам Воровского, Атарбекова, Калинина, Солнечной, Рашпилевской, 1-го Мая, Кореновской, Комарова, на путепроводах на ул. Северной, а также на Тургеневском мосту уже завершены.