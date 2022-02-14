Мэр Краснодара Андрей Алексеенко поздравил работников ДОСААФ с юбилеем

Андрей Алексеенко поздравил работников ДОСААФ Краснодарского края с 95-летием организации. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре прошли торжественные мероприятия, посвященные 95-летнему юбилею регионального Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. Работников организации поздравил с юбилеем мэр краевого центра Андрей Алексеенко.

- Вы подготовили огромное количество настоящих специалистов и героев. Хочу пожелать вам мира, благополучия и добра. Пускай все задачи, которые вы ставите перед собой, всегда успешно реализуются и не встречают преград, - сказал Андрей Алексеенко.

В состав регионального отделения ДОСААФ входит 69 организаций. В честь праздника сотрудники общества и люди, внесшие вклад в его развитие, получили ордена за заслуги ДОСААФ России и юбилейные медали 95-летия ДОСААФ. К награде за заслуги в патриотической сфере был представлен и глава города Андрей Алексеенко.