Все зеленые зоны Сочи в течение 2022 года поставят на кадастровый учет

До конца 2022 года все зеленые зоны Сочи будут поставлены на кадастровый учет. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи прошло заседание общественного градостроительного совета, участники которого обсудили новый Генеральный план города. Для удобства населения курорта создан сайт Генплан-Сочи.РФ, где публикуются новости о подготовке Генплана, также сочинцы могут самостоятельно повлиять на те или иные пункты документа и направить свои пожелания по благоустройству территорий курорта.

– Сочи – самый протяженный город России с широкой прибрежной зоной. Он должен продолжать развитие как один из лучших мировых курортов. По последним данным переписи, город населяют 720 тысяч человек, еще 7 млн туристов сюда ежегодно приезжают отдохнуть. Сочи должен быть одинаково комфортен и для отдыха, и для постоянного проживания. Важный вопрос – формирование зеленого каркаса. Благоустроенных парков и ухоженных скверов должно быть больше. Все зеленые зоны необходимо в течение года поставить на кадастровый учет, как объекты рекреации, – дал поручение губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В новом Генплане будет запрещена высотная застройка 500-метровой зоны. Будут четко указаны границы исторического центра. Также будет тщательна проработана улично-дорожная сеть.