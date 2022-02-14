В Краснодаре хотят построить еще три детских сада, две школы, два спортзала и пищеблок

В Краснодаре планирую возвести три детских сада и две школы. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Администрация Краснодара планирует построить в городе еще несколько социальных объектов. Заявки на строительство двух школ, двух спортзалов, пищеблока и трех детских садов уже переданы в администрацию Краснодарского края для участия в госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры» по результатам которой муниципалитету будет выделено финансирование на осуществление планов. Планируется, что к реализации проектов возможно будет приступить в 2023 году.

В текущем году в Краснодаре продолжается строительство 16 детских садов, физкультурно-оздоровительного комплекса и нескольких школ. Мэр краевого центра Андрей Алексеенко поручил уже сейчас приступить к проработке вопросов, связанных с организацией подъездных путей к строящимся объектам и поставкой оборудования.

— В следующем году мы введём в эксплуатацию несколько школ и детских садов. Необходимо их укомплектовать, а также обустроить подъездные пути и организовать подвоз детей. Этими вопросами нужно заниматься уже сегодня, - поручил Андрей Алексеенко.

Вся актуальная информация обо всех строящихся или же проектируемых на территории Краснодара детских садах и школах представлена на официальном портале администрации и городской Думы Краснодара.