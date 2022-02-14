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Общество14 февраля 2022 19:38

В международном исследовании PISA участвуют студенты и школьники Краснодарского края

По результатам кубанских участников будут судить о качестве образования в регионе
Евгения ХАЛИКОВА
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Студенты и школьники Кубани участвуют в международном исследовании PISA. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Студенты и школьники Кубани участвуют в международном исследовании PISA. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Учащиеся Белореченского медицинского колледжа и восьми школ Кубани допущены к участию в международном исследовании PISA, занимающимся изучением качества образования подростков до 15 лет. В рамках исследования кубанские участники должны будут пройти компьютерное тестирование и заполнить анкету. По результатам этой работы эксперты оценят креативное мышление, базовые знания и навыки подростков, сообщили в администрации Краснодарского края.

Programme for International Student Assessment проводится под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития. В 2022 году в исследовании принимают участие 85 стран мира. В России участниками стали учащиеся из 43 регионов.

Основной этап исследования продлится с 4 апреля по 20 мая.