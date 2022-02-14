В Сочи массовая авария унесла жизнь человека

Серьезное ДТП произошло в Сочи. Фото: t.me/sochitypical

В Сочи на улице Авиационной произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с четырьмя автомобилями. По словам очевидцев, водители грузовика и легковушки не поделили дорогу, в результате их столкновения пострадали припаркованные на обочине машины.

- По предварительным данным, водитель марки Renault пытался перестроиться, но не рассчитал дистанцию и допустил столкновение с грузовиком марки Shacman. После удара большегруз выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя припаркованными машинами, - рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Один человек скончался на месте от полученных травм. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все детали случившегося.