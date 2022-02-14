В Сочи бетономешалка сбила электросамокат, которым управляли 18-летняя девушка и 12-летний подросток

В Сочи бетономешалка сбила самокат с девушкой и 12-летней девочкой. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Сочи произошло столкновение бетономешалки и электросамоката, которым управляли сразу два человека - 18-летняя девушка и 12-летняя девочка. Они обе госпитализированы с травмами в больницу. Авария произошла в Адлерском районе на пересечении улиц Гоголя и Ленина.

- Водитель бетономешалки допустил столкновение с электросамокатом. Девушки ехали на самокате по пешеходному переходу, что также является нарушением, так как пересекать пешеходный переход необходимо только спешившись, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.