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Общество15 февраля 2022 5:03

Дожди вернутся на Кубань 18 и 19 февраля

К выходным усилится и ветер
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Конец февраля обещает быть теплым

Конец февраля обещает быть теплым

Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае установилась достаточно теплая для зимы погода. Синоптики отмечают, что это не предел – к выходным в регионе потеплеет до +12. Но вместе с теплыми потоками воздуха на Кубань снова придут дожди.

- Погода ухудшится в пятницу, 18 и 19 февраля будут ливни. Однако температура воздуха в дневные часы не опустится ниже +12 градусов, - сообщает Краснодарский гидрометцентр.

15 февраля в Краснодарском крае малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью опустится местами до -6 градусов, днем 5-10 тепла. В Новороссийске ветрено – порывы могут достигать 18-23 м/с.