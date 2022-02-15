Дожди вернутся на Кубань 18 и 19 февраля

Конец февраля обещает быть теплым Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае установилась достаточно теплая для зимы погода. Синоптики отмечают, что это не предел – к выходным в регионе потеплеет до +12. Но вместе с теплыми потоками воздуха на Кубань снова придут дожди.

- Погода ухудшится в пятницу, 18 и 19 февраля будут ливни. Однако температура воздуха в дневные часы не опустится ниже +12 градусов, - сообщает Краснодарский гидрометцентр.

15 февраля в Краснодарском крае малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью опустится местами до -6 градусов, днем 5-10 тепла. В Новороссийске ветрено – порывы могут достигать 18-23 м/с.