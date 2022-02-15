Кубань стала лидером в России по числу злостных должников

Работа в данном направлении продолжается

Количество злостных неплательщиков в прошлом году достигло 8,6 млн. Это рекордные цифры за все время работы службы приставов.

Краснодарский край стал лидером в России по числу должников. На Кубани 582 тысячи человек, которые не платят кредиты, налоги и алименты. Второй в антирейтинге стала Башкирия, там живут 452 тысячи должников, в Красноярском крае - 390 тысяч.

Судебные приставы продолжают взыскивать долги, в том числе сотрудничая с другими ведомствами. В настоящее время 615 тысяч должников на Кубани – не выездные, это почти в два раза больше, чем годом ранее.