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Общество15 февраля 2022 6:29

На Кубани реализуют порядка 100 инвестпроектов на сумму свыше 70 млрд рублей

Об этом губернатор Вениамин Кондратьев рассказал журналистам
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае в этом году запланировано реализовать 100 инвестпроектов. В них будет вложено свыше 70 млрд рублей.

- Больше всего инвестиционных проектов в 2022 году в регионе будет реализовано в промышленности, АПК, в сфере транспорта и санаторно-курортной сфере. Среди крупных – строительство свиноводческого центра в Ейском районе, молочного комплекса в Каневском районе, плодохранилища - в Абинском, - сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае для инвесторов существуют порядка 50 мер поддержки бизнеса, в их числе льготы, субсидии и гранты, предоставление земельных участков без торгов.