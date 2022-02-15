Вениамин Кондратьев поручил отметить опасные участки Сочи в Генплане

В Сочи в активной стадии идет разработка Генплана Фото: администрация Краснодарского края

На сегодняшний день в Сочи выявлено не менее чем 228 опасных оползневых участков рядом с проезжей частью и жилыми домами. Как заявляет мэр Сочи Алексей Копайгородский, в период с 2020 года по 2022-й исправили ситуацию только на 11 участках. На ремонт вдоль проезжей части потратили 700 миллионов рублей.

- В Сочи насчитывают около 2,5 тыс. подпорных стен, - отметил Алексей Копайгородский. - Большую часть из которых построили еще в советское время.

Напомним, накануне, в субботу 12 февраля 2022 года, оползень обрушился на жилой дом в Хостинском районе города Сочи на Большом Ахуне по улице Дорога. Как удалось выяснить «КП» - Кубань», в местах временного проживания размещены 40 человек, 11 из которых – дети.

После данного происшествия Вениамин Кондратьев незамедлительно отреагировал на ЧС.

- В Сочи в активной стадии идет разработка Генплана, - заявил губернатор Краснодарского края. - Нужно исключить новое строительство на подобных территориях.

Отметим, подобные чрезвычайные ситуации в Сочи встречаются часто. Накануне, 9 февраля 2022 года, на улице Пластунской в Сочи из-за продолжительных дождливых дней оползень заблокировал вход в подъезд.