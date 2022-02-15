Сочинскому мясокомбинату отказали в выкупе земли стоимостью 132 миллиона рублей

Цена была предложена в пределах 12% от кадастровой стоимости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Арбитражный суд Краснодарского края отказал «Сочинскому мясокомбинату» в выкупе 9,6 гектара земли. Выкупная цена была предложена в пределах 12% от кадастровой стоимости, которая составляет 1,1 миллиард рублей.

На решение суда повлиял тот факт, что территория имеет охранный ресурс. Мэрия Сочи заявила, что участок находится на границе со 2-й зоной санитарной охраны курорта. Как удалось выяснить «КП» - Кубань», передача данной земли в собственность предприятий запрещена.

- Передача таких участков в частную собственность запрещена Земельным кодексом РФ, - заявили в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, Сочинский мясокомбинат начал свою работу в 1937 году и на сегодняшний день является одним из лидеров на юге России. Два года назад выручка предприятия составила 3,6 миллиарда рублей