На Кубани 24-летний рецидивист вырвал у пенсионерки сумку со 100 тысячами

Расследование продолжается

Ограбление произошло в селе Лермонтово Туапсинского района. Парень в черной кепке подбежал на улице к пенсионерке, вырвал сумку и скрылся. Налетчика разыскали по камерам уличного видеонаблюдения.

- Мужчина украл сумку со 100 тысячами рублей, также в ней находились телефон и банковские карты, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Налетчиком оказался 24-летний парень из станицы Старовеличковской. Он признался в содеянном и сейчас находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что ранее парень уже был судим за кражу и грабеж.