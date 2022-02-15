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Общество15 февраля 2022 9:06

В Сочи предупреждают о мошенниках в сфере продаж туристических путевок

Ростуризм настоятельно рекомендует для покупки путешествий выбирать только официальных представителей
Ангелина НАЗАРЧУК
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Отдыхающим не стоит самостоятельно бронировать туры

Отдыхающим не стоит самостоятельно бронировать туры

Фото: Виктор КЛЮШКИН

В связи с коронавирусными ограничениями большинство заграничных стран пока все еще запрещены для посещения. По этой причине Сочи для россиян является самым популярным курортом для отдыха. Туроператоры заявили, что уже сейчас фиксируется повышенный спрос на бронирование туров в городе-курорте.

Но Федеральное агентство по туризму стало опасаться мошенников. Подозрения связаны с появлением псевдо-продавцов турпутевок. Ростуризм порекомендовал покупать турпутевки только у проверенных оганизаций и официальных компаний.

- Отдыхающим не стоит самостоятельно бронировать туры, - заявил член президиума Альянса турагентств России Алексан Мктрчян.

Напомним, как ранее сообщалось в «КП» - Кубань», на данный момент в Сочи загрузка отелей превышает 65 процентов. На февральские праздники планируется перегрузка отелей не менее чем на 90 процентов.