Последние новости по коронавирусу на 15 февраля

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 3072 человека, в том числе 187 детей. Самому старшему пациенту 95 лет, сообщает оперативный штаб региона.

Самым зараженным стал Краснодар, здесь в госпитали попали 1513 человек. Также в антирейтинге оказался Динской район с 180 инфицированными, в Тихорецком районе заболели 168 человек.

- В Белореченском районе на 149 пациентом больше, в Анапе за день заразились 126 человек, в Гулькевичском – 115, в Брюховецком – 110, - отметили в оперштабе.

В Курганинском районе – 88 заболевших, в Новороссийске – 77, в Усть-Лабинском – 67, Армавире – 62, в Выселковском – 46, в Новопокровском – 43, в Ленинградском – 38, в Белоглинском – 35, в Крымском – 33, в Геленджике – 28, в Крыловском – 23. В Кавказском и Кущевском районах – по 21 новому пациенту, в Тбилисском – 19, в Отрадненском – 17, в Калининском и Красноармейском – по 16.

В остальных районах наименьшее количество зараженных коронавирусом. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 102 человека, 5 - на ЭКМО.