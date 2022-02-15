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Общество15 февраля 2022 9:34

В Сочи самая дорогая квартира продается за 230 миллионов рублей

Жилье предлагают купить на Курортном проспекте
Ангелина НАЗАРЧУК
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Этот бюджет позволит приобрести многокомнатную квартиру площадью 300 кв. м.

Этот бюджет позволит приобрести многокомнатную квартиру площадью 300 кв. м.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Эксперты Городского риелторского центра Сочи провели расследование и выяснили стоимость самой доступной и дорогой недвижимости. Специалисты анализировали Курортный проспект.

Как известно, это главная и самая протяженная улица города. По данным за январь 2022 года, на вторичном рынке выставлено на продажу 928 квартир, располагающиеся на Курортном проспекте.

- Это очень длинная магистраль, которая захватывает сразу несколько районов города, - отметила Юлия Усачева, гендиректор агентства недвижимости «Городской риелторский центр». - Жилых домов, расположенных здесь, не так много.

По данным экспертов, средняя стоимость квартир на момент января 2022 года составила 27,13 миллиона рублей, средняя стоимость за 1 квадрат приблизительно 270,9 тысячи рублей, а площадь - 100,1 кв. м.

Самый широкий выбор объектов, по словам экспертов, приходится на сегмент 3-комнатных квартир. Средняя стоимость предложения составляет 26,3 миллиона рублей.

Наиболее скромный выбор квартир будет у покупателей, которые ищут лоты в сегменте студий. Средняя цена в данной категории составляет 13,5 миллиона рублей.

Самая дорогая квартира на данный момент продается за 230 миллионов рублей. Ее площадь составляет 300 квадратов.