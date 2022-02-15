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Происшествия15 февраля 2022 9:39

Две иномарки столкнулись около ТРЦ "Галерея" в Краснодаре

ДТП произошло накануне вечером
Светлана ОВДЕЙ
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Проводится проверка

Проводится проверка

Две иномарки столкнулись около ТРЦ "Галерея" в Краснодаре. Как сообщают в УМВД краевого центра, участниками аварии на перекрестке Северной и Рашпилевской стали два авто - Kia и Porsche.

Предварительно, местная жительница за рулем KIA проезжала по улице Северной со стороны Октябрьской и на перекрестке с улицей Рашпилевской проехала на красный. Не уступив проезд Porsche, она столкнулась с авто. Позже KIA врезалась в два знака и выехала на клумбу.

ДТП обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии устанавливаются.