Проводится проверка

Две иномарки столкнулись около ТРЦ "Галерея" в Краснодаре. Как сообщают в УМВД краевого центра, участниками аварии на перекрестке Северной и Рашпилевской стали два авто - Kia и Porsche.

Предварительно, местная жительница за рулем KIA проезжала по улице Северной со стороны Октябрьской и на перекрестке с улицей Рашпилевской проехала на красный. Не уступив проезд Porsche, она столкнулась с авто. Позже KIA врезалась в два знака и выехала на клумбу.

ДТП обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии устанавливаются.