В Адыгее усилили работу регионального колл-центра

Фото из архива КП

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова работа регионального колл-центра перешла в форсированный режим. Это связано с ухудшением эпидобстановки в республике. Теперь позвонить по единому номеру 122 можно будет с 08:00 до 20:00. Помогает в этом расширенный штат операторов. На телефонах будут сидеть студенты майкопского медицинского колледжа.

- Пациентам младше 65 лет с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов мы рекомендуем сразу обращаться в амбулаторные центры по месту жительства, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» заведующая колл-центром Майкопской городской поликлиники Елена Макрищева.

ВАЖНО!

Посетить амбулаторные центры в Майкопе можно по адресам: ул. Чкалова, 77; ул. Калинина, 213; ул. Комсомольская, 159; ул. Пушкина, 194; ул. Пролетарская, 353; 7-й переулок, 16.