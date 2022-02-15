Акция книгодарения стартовала в Краснодаре

Фото: пресс-служба краевого министерства культуры

Акция книгодарения накануне стартовала в Краснодаре. Мероприятие приурочено к Международному дню дарения изданий. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

Так, участником акции может стать любой желающий. Условие - подарить любую книгу муниципальным библиотекам, будь то русская классика или детская литература.

- Книга живет, пока ее читают, поэтому она должна находиться рядом со своими читателями. Если в вашей домашней библиотеке есть прочитанные книги в хорошем состоянии, подарите их библиотеке! - отметили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Отметим, что участникам акции книгодарения вручат благодарственные письма.

Принести книгу можно во все муниципальные библиотеки Краснодара. С адресами и часами работы библиотек можно ознакомиться на сайте www.neklib.kubannet.ru

При возникновении вопросов необходимо обращаться в Центральную городскую библиотеку им. Н. А. Некрасова по улице Красной, 87/89.