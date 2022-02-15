Водопады Ажек - это одно из популярных туристических мест Сочинского национального парка. Фото: instagram.com/npsochi

В Сочи закрыли маршрут к водопаду Ажек. Одно из популярных туристических мест запланировали сделать более безопасными для посетителей.

Маршрут хотят благоустроить для комфортного отдыха гостей. Работы здесь стартовали 14 февраля. До какого числа продлится реконструкция, пока не сообщается.

- О возобновлении работы маршрута заблаговременно оповестим, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Напомним, водопады находятся на реке Ажек. Высота каскада 9,5 метра. Как отмечают посетители, это уникальное место, сложность для преодоления маршрута средняя.