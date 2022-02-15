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Общество15 февраля 2022 10:31

Встречу для опекаемых и пожилых людей провел прокурор Майкопа

Она состоялась в доме-интернате для престарелых
Мария ЧАЛАЯ
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Встреча прокурора Майкопа с гражданами. Фото прокуратуры Адыгеи.

Встреча прокурора Майкопа с гражданами. Фото прокуратуры Адыгеи.

Максим Яковенко провел прием для граждан в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Перед встречей прокурор оценил условия, в которых живут люди и подчеркнул важность соблюдения их гражданских прав.

- В условиях пандемии прием прошел с соблюдением санитарных правил, – сообщили в республиканском надзорном ведомстве. - Обратившихся на прием волновали особенности правоприменения в сферах налогообложения, жилищного учета, меры поддержки семьям с детьми и другие вопросы.

Как уточнили в прокуратуре Адыгеи, по пяти письменным обращениям организованы проверки. Они взяты на контроль.

- На данный момент в зоне повышенного внимания прокуратуры остаются защита трудовых, жилищных и социальных прав, а также соблюдение законности в сферах здравоохранения и образования, - добавляют в надзорном ведомстве.