Работу обсерватора приостановили на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Работу обсерватора приостановили в Краснодаре. Такое решение приняли на заседании регионального оперативного штаба.

- Ситуация в крае по заболеваемости COVID-19 находится на контроле. Дополнительных мер по введению ограничительных мер не принимаем. Усиливаем проводимые мероприятия - вакцинацию, контроль по соблюдению масочного режима, дезинфекцию помещений, санобработку на транспорте, использование рециркуляторов, – отметил первый вице-губернатор Игорь Галась.

Как отметил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, с 4 февраля в России отменяется изоляция для контактных с заболевшими коронавирусной инфекцией, в том числе в обсерваторах.

– В Краснодаре обсерватор в «Платане» на 30 коек начал работу 9 декабря 2021 года. Но уже довольно долго мы не используем его. Считаю целесообразным закрыть его, - отметил Евгений Филиппов.