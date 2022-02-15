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Здоровье15 февраля 2022 10:33

На Кубани число неотложных бригад увеличили до двухсот

На медиков идет большая нагрузка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае число больных коронавирусом за сутки переваливает за 3 тысячи человек. Медики не успевают справляться с потоком пациентов. В регионе увеличили количество неотложных бригад, теперь они выезжают круглосуточно.

- Неотложная помощь перешла в круглосуточный режим работы. Количество выездных бригад увеличили со 173 до 200, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Каждый день медики фиксируют до 1,5 тысячи вызовов. А в поликлиниках врачи за смену принимают по 50-70 пациентов.

– Разгрузить амбулаторное звено помогает единый номер службы 122. Жители получают консультацию врача дистанционно, при необходимости к ним направляют неотложку или открывают больничный лист, - сообщили в минздраве региона.