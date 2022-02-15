В Сочи прошла патриотическая акция, посвященная воинам-интернационалистам

Их имена навсегда останутся в истории нашей Родины Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи почтили память советских воинов, служивших в Афганистане. Мероприятие прошло сегодня, 15 февраля 2022 года, в Комсомольском сквере. Ровно 32 года прошло с того момента, как вывели советские войска из Афганистана.

В Афганской войне, по оценке Ляховского, с 1979 по 1989 год погибло 26 595 человек, 28 002 – пропавшие без вести. В войне участвовали 723 сочинца, 15 из которых погибли.

- Их имена навсегда останутся в истории нашей Родины, - подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.

Мэр города Алексей Копайгородский, руководители правоохранительных органов, ветераны боевых действий и сочинцы возложили цветы у стелы «Афганский узел». Память воинов почтили сегодня минутой молчания.

Напомним, памятник «Афганский узел» открыли в 2014 году в сочинском Комсомольском сквере.