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Общество15 февраля 2022 10:54

В Тимашевске стартовала выдача земельных участков многодетным семьям

Первые 10 семей получили долгожданное право собственности на землю для строительства жилья
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Первые 10 семей получили долгожданное право собственности на землю для строительства жилья.

Первые 10 семей получили долгожданное право собственности на землю для строительства жилья.

В 2021 году мэрия Тимашевска сформировала порядка 300 земельных участков для выдачи их многодетным семьям. При поддержке краевых властей администрация города в генеральном плане изменила категорию земель на участке стремительно развивающегося микрорайона Заря с сельскохозяйственной на индивидуальное жилое строительство.

– Это долгожданное событие для наших многодетных. 10 семей сегодня получили права собственности, в течение года планируем выдать все остальные. Скоро на этих улицах появится освещение, уже проектируем водопровод. Газ проведут ресурсники, как только семьи построят дома и введут их в эксплуатацию, – сказал мэр Тимашевска Николай Панин.

Микрорайон Заря считается одним из самых экологически чистых. Здесь есть детский сад, магазины, комплексная детская спортивно-игровая площадка, ходит общественный транспорт. Распорядиться участками собственники могут по своему усмотрению.

Напомним, в феврале 2022 года пять молодых семей из Тимашевска получили государственную поддержку на покупку или строительство жилья. Общая сумма субсидий превысила 6 миллионов рублей.