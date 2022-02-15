К пяти годам колонии приговорили водителя за смертельное ДТП на Кубани

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения Фото: Алексей БУЛАТОВ

К пяти годам колонии приговорили водителя за смертельное ДТП в Лабинском районе Кубани. Мужчина устроил аварию, в результате которой погиб пассажир. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

ДТП произошло летом 2021 года. Поздней ночью водитель Kia Rio сел пьяным за руль, в авто с ним также ехал знакомый. На трассе станица Вознесенская – хутор Харьковский водитель, превысив скорость, не справился с управлением, съехал с дороги, позже авто перевернулось.

В результате ДТП пассажир погиб. Водитель полностью признал вину и частично возместил семье знакомого моральный ущерб.

- Суд признал его виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением прав вождения на 3 года. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в сумме 100 тысяч рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Апелляционная жалобу оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.