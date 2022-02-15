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Общество15 февраля 2022 11:12

В Сочи прошел эко-урок, посвященный раздельному сбору отходов

Мероприятие провели для молодежных советов города
Ангелина НАЗАРЧУК
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Раздельный сбор мусора позволяет отделить перерабатываемые отходы от неперерабатываемых Фото: пресс-служба администрации Сочи

Раздельный сбор мусора позволяет отделить перерабатываемые отходы от неперерабатываемых Фото: пресс-служба администрации Сочи

Встреча состоялась в рамках Года экологии. Мероприятие проходило в Городском Собрании Сочи.

По инициативе мэра города Алексей Копайгородского, Молодежный парламент Сочи организовал экологический урок по правильному сбору отходов.

– Раздельный сбор мусора позволяет отделить перерабатываемые отходы от неперерабатываемых, – подчеркнул начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», специалисты из бюджетной организации «Эко-движение «Маяк» провели урок для активистов Ученического совета самоуправления, городского Студенческого совета и Молодежного совета при главе города Сочи.

Отметим, молодежный парламент Сочи действует при поддержке депутата ГСС Анны Невзоровой.

Напомним, в рамках Года экологии в школах №13 и 14 экологические уроки проходят на постоянной основе.