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Общество15 февраля 2022 11:19

Школьники Адыгеи вернулись с дистанционного обучения

14 февраля ученики снова сели за парты
Мария ЧАЛАЯ
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14 февраля школьники вернулись к очному обучению. Фото: архив КП

14 февраля школьники вернулись к очному обучению. Фото: архив КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 7 февраля на дистанционный формат обучения были переведены школьники Адыгеи. Теперь все организации возвращаются к привычному режиму работы.

- В очном режиме будут работать и организации дополнительного образования. Спортивные секции, школы искусств и другие, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе республики.

Школьники региона вернутся в классы 16 февраля.

Напомним, эпидситуация в Адыгее сейчас тревожная, число заболевших растет ежедневно. По последним данным, за минувшие сутки в республике 530 новых случаев заболевания COVID-19. Всего переболевших в регионе 36 322 человека.