Фестиваль Юрия Башмета пройдет в Сочи с 16 по 27 февраля

Билеты можно купить по "Пушкинской карте" Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края

Во время фестиваля будут представлены различные программы: концертная, театральная и образовательная. Начнется мероприятие со спектакля «Не покидай сою планету», поставленный по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». А завершится фестиваль Гала-концертом участников Департамента народных инструментов, который начнется 21 февраля в 17:00. Отметим, все мероприятия начинаются в 19:00. Но концерт «Бетховен-марафон» пройдет 19 февраля в 12:00 и в 18:00.

В текущем году билеты на мероприятия Пятнадцатого международного фестиваля искусств Юрия Башмета можно купить по программе «Пушкинская карта».

- Из 28 спектаклей и концертов на 15 можно приобрести по «Пушкинской карте», - заявляет министерство культуры Краснодарского края.

Напомним, зимний фестиваль проводится каждый год с 2008. Фестиваль был создан и проведен народным артистом СССР Юрием Башметом.