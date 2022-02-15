Газификацию в хуторе Заря завершат к концу 2022 года Фото: krd.ru

Газ проведут к домам анапского хутора Заря до конца 2022 года. Уровень газификации в поселении на сегодняшний день составляет чуть более 40%. Об этом сообщил вице-губернатор края Александр Требмицкий по итогам видеоприема граждан в администрации Президента РФ.

С просьбой газифицировать дома по улицам Советской и Мира обратилась жительница хутора.

- В поселении есть газопровод, но он охватывает не все улицы, уровень газификации составляет чуть более 40%. Мы построим оставшуюся часть сетей газоснабжения протяженностью 3 км, и к концу 2022 года жители 63 домов будут с газом, - отметил Александр Трембицкий на странице в соцсети.

Напомним, в эфире «Прямой линии» Вениамин Кондратьев рассказал о планах региона по газификации населенных пунктов. До 2024 года Кубань отведет более 1,1 миллиарда рублей на работы в 87 поселках и станицах.